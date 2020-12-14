Матч «Зенит» — «Спартак» 16 декабря ограничит движение на Крестовском острове

В среду, 16 декабря, в связи с проведением футбольного матча «Зенит» — «Спартак» на «Газпром Арене» будет ограничено движение транспорта.

С 00:00 до 24:00 16 декабря закроют проезд по улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту; по Большому Петровскому мосту в направлении от улицы Савиной к Южной дороге; по набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге; по Крестовскому проспекту в направлении от Рюхиной улицы к Южной дороге; по Южной дороге в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, а также по Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее.

С 17:00 до 23:00 будет запрещен въезд по Рюхиной улице вдоль дома №1 по Кемской улице к Морскому проспекту, а также перекрыто движение по набережной Мартынова на участке от улицы Рюхиной до набережной Гребного канала; по Теннисной аллее в направлении от Южной дороги и по Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги.

Кроме того, с 20 до 24 часов будет установлен знак «Въезд запрещен» по Яхтенной улице; от улицы Савушкина до Яхтенного моста и по Приморскому проспекту от Беговой до Яхтенной.

Также движение автомобилей ограничить с 16 до 23 часов на Крестовском проспекте за пересечением с Рюхиной улице в направлении к Южной дороге — там установят знаки «Направление движения по полосам». С 20 до 24 часов знак «Движение направо» ограничит выезд с прилегающей территории нечетной стороны Яхтенной улицы.

В довершение, 16 декабря с полуночи до полуночи запрещается парковка транспорта по Северной дороге; Южной дороге; Бодрову переулку; Рюхиной улице от Северной дороги до Крестовского проспекта; Морскому проспекту от Динамовской улицы до Рюхиной улицы; Крестовскому проспекту от Спортивной улицы до Южной дороги; Яхтенной улице от улицы Савушкина до Яхтенного моста и нечетной стороне улицы Савиной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие еще новые ограничения на дорогах ждут петербуржцев в ближайшее время.