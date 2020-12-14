В Петербурге пройдут технологические разводки мостов с 14 по 18 декабря

Володарский мост, Троицкий мост и другие будут разведены. Фото: https://mostotrest-spb.ru/

Володарский мост, Троицкий мост и другие будут разведены. Фото: https://mostotrest-spb.ru/

Жителей Северной столицы предупреждают о разводке мостов с 14 по 18 декабря. Поднятие конструкций пройдет в рамках технологической наводки.

Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в понедельник, 14 декабря.

Таким образом, в ночь с 14 на 15 декабря будет разведен Троицкий мост и Тучков мост. Время проведения работ: с 01:20 до 04:50 и с 02:00 до 4:55. 17 декабря Троицкий мост с 01:20 до 04:50.

Также согласно расписанию работы коснутся и Володарского моста. Разводка конструкции произойдет в ночь с 15 на 16 декабря с 02:00 до 05:45. В эти же сутки будет разведен и Большеохтинский мост с 02:00 до 4:55.

При этом Володарский мост будет задействован в работах и в ночь с 17 на 18 декабря. Разводка произойдет с 02:00 до 05:45. Тоже самое касается и Большеохтинского моста, – с 02:00 до 05:00.

Отметим, что разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на мосты через Неву установят новые светильники.