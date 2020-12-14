Макаров на первом месте в медиарейтинге глав ЗакСов страны в ноябре

Макаров на первом месте в медиарейтинге глав ЗакСов страны в ноябре
Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Вячеслав Макаров в очередной раз оказался лидером медиарейтинга глав законодательных органов страны. Петербургский чиновник возглавил список в ноябре 2020 года.

Результаты рейтинга доступны на сайте компании «Медиалогия». По данным сервиса, первое место занимает Вячеслав Макаров из Петербурга, на второй строчке расположился глава ЗакСа Краснодарского края Юрий Бурлачко. Тройку замкнул – Алексей Шапошников из Москвы.

Отметим, что для Вячеслава Макарова месяц оказался довольно плодотворным. В ноябре глава ЗакСа Северной столицы наградил многодетные семьи с волонтерами в День матери, а также упоминался в создании проекта об ответственности за продажу «веселящего газа» несовершеннолетним.

Кроме этого, Вячеслав Макаром в ноябре был причастен к отставке главы Санкт-Петербургского избиркома Виктора Миненко и назначении новым членом избиркома с правом решающего голоса Натальи Чечиной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вячеслав Макаров прокомментировал ситуацию с обысками у его дочери: «Я воин, я ко всему готов».

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