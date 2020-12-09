Макаров об обысках у дочери: «Я воин, я ко всему готов»

Спикер ЗакСа прокомментировал слухи об обысках в квартире его дочери.

Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров сегодня, 9 декабря, прокомментировали слухи об обыске в квартире его дочери.

Напоминаем, что в понедельник утром внучка спикера городского парламента позвонила дедушке, так как ей сказали, будто родители арестованы, о дома идут обыски. Девочка плакала и была очень напугана. Выяснилось, что все в порядке, а родители были на работе, кто-то ввел ребенка в заблуждение.

Макаров эмоционально отреагировал на слезы внучки. Он отметил, что подобные вещи по отношению к депутатам нужно пресекать. Поступок Макаров назвал подлым и мерзким.

«Я воин, я ко всему готов. Но зачем с внучками так?»,

— задался вопросом председатель ЗакСа.

Он считает, что на него пытались оказать давление, чтобы был «посговорчивее».

«Кода залезают в чистую душу города-героя, это надо пресекать. Я воин, я ко всему готов. Но зачем с внучками так? — спросил он. — Можно сомневаться и ошибаться, но подлость и мерзость делать нельзя. Их найдем по всему миру. Я не буду писать запросы по этому вопросу. Для чего это делается в адрес депутатов? Чтобы посговорчивее, наверное, были. Но пусть со мной попробуют. А когда дети плачут и рыдают? Я воин. Со мной повоюйте попробуйте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге прошли обыски по делу об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии.