За сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 31,5 тыс. человек

За сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 31,5 тыс. человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: pixabay.com

Петербургские лаборатории продолжают проводить диагностику коронавирусной инфекции среди населения. За последние сутки было проведено 31 тыс. 533 теста на ковид.

Согласно данным на утро вторника, 15 декабря, в Петербурге врачи наблюдают за состоянием 2049 человек, которые болеют или могут быть заражены коронавирусом. Из них 17 человек находятся в обсерваторе, 1276 петербуржцев сидят на карантине в связи с контактом с больными, а 756 человек самоизолируются.

За последние сутки Единая региональная справочная служба (номер 122) обработала 3015 вызовов от горожан, которые хотели задать вопрос, связанный с коронавирусом.

С начала октября 46 тыс. 736 человек получили гуманитарную помощь, волонтеры доставили им продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог объяснил, чем коронавирус отличается от других инфекций.

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