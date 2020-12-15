За сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 31,5 тыс. человек

Петербургские лаборатории продолжают проводить диагностику коронавирусной инфекции среди населения. За последние сутки было проведено 31 тыс. 533 теста на ковид.

Согласно данным на утро вторника, 15 декабря, в Петербурге врачи наблюдают за состоянием 2049 человек, которые болеют или могут быть заражены коронавирусом. Из них 17 человек находятся в обсерваторе, 1276 петербуржцев сидят на карантине в связи с контактом с больными, а 756 человек самоизолируются.

За последние сутки Единая региональная справочная служба (номер 122) обработала 3015 вызовов от горожан, которые хотели задать вопрос, связанный с коронавирусом.

С начала октября 46 тыс. 736 человек получили гуманитарную помощь, волонтеры доставили им продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог объяснил, чем коронавирус отличается от других инфекций.