В Москве количество нарушителей масочного режима превысило 285 тыс. человек

За семь месяцев масочного режима в Москве выявлено более 285 тыс. нарушителей. Ежедневно меры против коронавируса не соблюдают 1,5 тыс. граждан столицы.

Об этом во вторник, 15 декабря, заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, передает ТАСС.

По словам эксперта, масочный режим нарушили 285,5 тыс. москвичей, начиная с 12 мая текущего года. Кроме этого, количество нарушений продолжает фиксироваться и сейчас в пик развития коронавирусной инфекции.

«На данный момент мы ежедневно фиксируем около полутора тысяч нарушений перчаточно-масочного режима в магазинах и торговых центрах и столько же в общественном транспорте», – заявил Алексей Немерюк.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве от коронавируса скончались 77 пациентов за сутки.