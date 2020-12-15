В Петербурге до конца года выяснится безопасность вакцины от COVID для пенсионеров

До конца года будут завершены исследования по вакцине для группы граждан 60+. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

До конца года будут завершены исследования по вакцине для группы граждан 60+. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Первый зампредседателя Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана рассказал, как будет проходить вакцинация пенсионеров.

Об этом стало известно во вторник, 15 декабря. Речь идет о гражданах 60+. Специалист рассказал в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-формате, что до конца текущего года будут завершены исследования по препарату от COVID-19 для пожилых жителей.

Сарана отметил, что в январе появится информация – безопасна ли вакцинация для старшего поколения.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Северная столица к Новому году выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом.