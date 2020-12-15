Доля просроченных потребительских кредитов россиян в октябре выросла до 16%

Доля просроченных потребительских кредитов россиян в октябре выросла до 16%
Больше всего просроченных кредитных платежей у жителей Ставрополья, Волгоградской области и Краснодарского края. Фото: pixabay

Доля потребительских кредитов россиян, просроченных на более чем 30 суток, в октябре увеличилась на 2,6 процентных пункта и выросла на 16% по сравнению с началом года.

Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), специалисты которого проанализированы данные, поступившие от 4 тысяч кредитно-финансовых организаций. При этом в октябре 2019-го аналогичные показатель составлял 15,4%.

Наибольшее количество должников выявлено среди жителей Ставрополья — доля просроченных кредитных платежей там составляет 22,1%. Второй место занимает Волгоградская область (20,6%), а на третьем располагается Краснодарский край (19,9%).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы стали тратить на новогодние онлайн-покупки на 30% больше. Средний чек таких покупок превысил 1,8 тысяч рублей.

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