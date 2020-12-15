Песков отменил общение с журналистами из-за подготовки пресс-конференции Путина

Песков отменил общение с журналистами из-за подготовки пресс-конференции Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: сайт Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отменил общение с журналистами из-за подготовки к большой пресс-конференции президента Владимира Путина, которая состоится 17 декабря.

Об этом стало известно во вторник, 15 декабря. Обычно брифинги проходят каждый день по будням.

Как сообщили «РИА Новости», традиционный конференц-колл Пескова не будет проводиться 15 и 16 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков задумывался о завещании, когда подхватил COVID. По его словам, ощущения от болезни были очень странные.

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