Песков отменил общение с журналистами из-за подготовки пресс-конференции Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отменил общение с журналистами из-за подготовки к большой пресс-конференции президента Владимира Путина, которая состоится 17 декабря.

Об этом стало известно во вторник, 15 декабря. Обычно брифинги проходят каждый день по будням.

Как сообщили «РИА Новости», традиционный конференц-колл Пескова не будет проводиться 15 и 16 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков задумывался о завещании, когда подхватил COVID. По его словам, ощущения от болезни были очень странные.