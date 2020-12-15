Петербург 16 декабря накроет снег с дождем

В Северной столице в среду ожидается снег с дождем. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Петербургу.

Завтра, 16 декабря, в городе будет дуть северный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в Петербурге составит от 0 до -1, в дневное время потеплеет до +1 градуса.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рванувшие в Петербург на праздники туристы рискуют мерзнуть на улицах в поиске развлечений. Пока предпосылок к тому, что в первых числах января отменят коронавирусные ограничения, нет.