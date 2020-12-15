Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет при пустых трибунах

«Зенит» сыграет с московским «Спартаком» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу при пустых трибунах.

Матч состоится в среду, 16 декабря, в Петербурге в 20:00 по петербургскому времени.

В пресс-службе сине-бело-голубых отметили, что такое решение принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Отмечается, что на матче смогут присутствовать также владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.

Подопечные Семака лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков. «Спартак» занимает второе место в 35 очками.

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин пропустит матч против своей бывшей команды «Зенит». Игрок не полетит в Санкт-Петербург из-за подозрения на травму. Футболист жалуется на мышечные боли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Александр Кокорин может зимой перейти в «Фиорентину» из «Спартака».