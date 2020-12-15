Трамп продолжает оспаривать итоги выборов президента США

Действующий президент США Дональд Трамп продолжает оспаривать итоги президентских выборов.

«Президент по-прежнему участвует в процессах оспаривания выборов. Вчерашнее голосование [выборщиков] — это один из шагов в конституционном процессе», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, сообщает ТАСС.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Путин также направил телеграму с поздравлением. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.