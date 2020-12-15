Ученые развеяли популярный миф о коронавирусе

Ученые развеяли популярный миф о коронавирусе
Коронавирус не приводит к полной потере слуха. Фото: pixabay.com

Коронавирус не приводит к полной потере слуха. К такому выводу пришли ученые из Тель-Авивского университета.

В период первой волны коронавируса в Израиле исследователи проанализировали данные восьми бессимптомных больных с положительным тестом на COVID-19, сообщает EurekAlert.

В опыте принимала участие контрольная группа здоровых людей. Выяснилось, что заболеванием коронавирусом не вызывает нарушения слуха.

Следующий эксперимент с большим числом испытуемых показал тот же результат. По словам ученых, потеря слуха у пациентов с коронавирусом, — временный симптом, вызванный индивидуальными особенностями протекания болезни.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 707 945 случаев заражения, выздоровело 2 149 610 пациентов, умерло 47 968 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.

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