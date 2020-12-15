В Боткинской больнице смертность не менялась с начала пандемии

Главврач клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Денис Гусев заявил, что смертность от COVID-19 в медучреждении никак не менялась за время пандемии.

Он отметил, что в больнице увеличилось число возрастных пациентов.

«Смертность не сильно поменялась. Она равна во все эти девять месяцев. Стало больше возрастных пациентов, но есть и люди 40-45 лет. У них тоже есть тяжелые случаи», — заявил Гусев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По последним данным, с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 182 022 зараженных, выздоровело 102 497 пациентов, число смертельных исходов достигло 6 460.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ситуация с пандемией коронавирусной инфекции остается напряженной. В городе осталось всего 4% коек для инфицированных пациентов. Об этом рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.