Число новых случаев коронавируса в мире за неделю побило рекордные показатели

Число выявленных в мире случаев заражения коронавирусной инфекцией за неделю выросло на 4,3 млн. Это стало рекордным показателем, сообщает ВОЗ.

За неделю с 7 по 13 декабря в мире зафиксировали 4 329 927 новых случаев заражения коронавирусом, умерли еще 75 038 пациентов с таким диагнозом. Больше всего новых случаев, как и в прошлые недели, зафиксировано в Северной и Южной Америке, в общей сложности за семь дней там зарегистрировали более двух млн новых заражений.

Общее число выявленных в мире случаев с начала пандемии превысило 70 млн, скончались почти 1,6 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ситуация с пандемией коронавирусной инфекции остается напряженной. В городе осталось всего 4% коек для инфицированных пациентов. Об этом рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.