«Это моя проблема». Президент Бразилии отказался вакцинироваться от COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался вакцинироваться от коронавируса.

Он отметил, что не станет прививаться «и точка».

«Моя жизнь в опасности? Это моя проблема», — заявил Болсонару в интервью телеканалу Band.

Политик также отметил, что прививки не могут быть обязательными и должны делаться на добровольной основе. Президент США не раз подвергал сомнению реальность пандемии коронавируса и нарушал социальную дистанцию. Летом он перенес заболевание коронавирусом.

По последним данным, в Бразилии с начала пандемии зарегистрировано 6 974 258 зараженных коронавирусом, выздоровело 6 067 862 пациента, число летальных исходов достигло 182 854.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ситуация с пандемией коронавирусной инфекции остается напряженной. В городе осталось всего 4% коек для инфицированных пациентов. Об этом рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.