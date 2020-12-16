В Петербурге начали штрафовать любителей зимней рыбалки

Штраф за выход на лед до 15 января составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин.

Штраф за выход на лед до 15 января составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин.

Жители Петербурга получили первые штрафы за подледную рыбалку. Вышедшие на лед в запрещенный период должны будут заплатить до 5 тыс. рублей.

Нарушителей заметили на южном берегу Финского залива. Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности составили несколько административных протоколов.

Как сообщили в Смольном, слой льда еще слишком тонок для безопасной рыбалки. Во избежание трагедии специалисты комитета ежедневно несут дежурство, патрулируя прибрежные воды на катерах на воздушной подушке.

Напомним, что власти Северной столицы запретили выходить жителям города на лед до 15 января. Нарушители ограничений будут платить серьезные штрафы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что горожан, гуляющих по неокрепшему льду, также заметили на Васильевском острове.