В Петербург не пустили 17 тонн замороженной говядины из-за сомнительного срока годности

Мясо отправили обратно в Белоруссию. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Мясо отправили обратно в Белоруссию. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Практически 17 тонн замороженной говядины не доехали до Северной столицы из Белоруссии из-за нарушения ветеринарного законодательства.

Замороженная говядина в количестве 16,8 тонн, произведенная в Гродненской области Республики Беларусь, перевозилась автомобилем в адрес петербургской фирмы, занимающейся оптовой торговлей мясом и мясными продуктами. Проверяя сопроводительную документацию, инспекторы Россельхознадзора заметили, что сроки годности товара, указанные в ветеринарном сертификате, не соответствуют датам, заявленным в удостоверении качества.

В связи с этим фирме-производителю было отказано в перемещении мяса по таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Говядину вернули обратно в Республику Беларусь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за один день ветеринарный контроль в Пулково успешно пошли мангуст, какаду и тамарин.