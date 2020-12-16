В ближайшие дни в центре Петербурга ограничат движение транспорта по трем адресам

В ближайшие дни в центре Петербурга ограничат движение транспорта по трем адресам
Автомобилистов просят учитывать изменения при составлении маршрута. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

По информации Государственной административно-технической инспекции в ближайшие дни будет закрыто автомобильное движение по трем адресам в Адмиралтейском и Петроградском районах Северной столицы.

Так, с 17 декабря по 23 января в связи с работами по прокладке теплосети перекроют проезд по Подъездному переулку на участке от улицы Марата до Загородного проспекта. Затем, с 18 по 20 декабря прокладка электрокабеля закроет движение по улице Красного Курсанта от Большого до Малого проспектов Петроградской стороны.

Кроме того, с 19 по 21 декабря проведение работ по прокладке водопровода станет причиной ограничения движения транспорта по набережной реки Фонтанки на участке от Введенского канала до Московского проспекта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожные ограничения на Крестовском острове, которые должны были действовать 16 декабря, в день матча «Зенита» со «Спартаком», отменили, поскольку игра пройдет без зрителей.

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