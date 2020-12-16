Прокуратура проверит ситуацию с поездом, перекрывшим единственный выезд из ЖК на Пулковском шоссе

Северо-Западная транспортная прокуратура разбирается в обстоятельствах длительной стоянки грузового состава на железнодорожном переезде в Московском районе Северной столицы.

Об этом в среду, 15 декабря, уведомляет пресс-служба правоохранительного ведомства. Инцидент произошел на пересечении с Идрицкой улицей. Как объясняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», остановившийся поезд полностью перекрыл въезд в ЖК «Московский» на полтора часа — территорию жилкомплекса никто не могут покинуть, а экстренные службы не могли попасть внутрь квартала.

Людям приходилось пролезать под вагонами, а автомобилисты стояли в огромной пробке. По предварительной информации, длительная стоянка обусловлена неисправностью локомотива на ж/д станции Шоссейная. Сейчас движение осуществляется в штатном режимы, в прокуратуре дадут оценку действиям ответственных лиц.

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