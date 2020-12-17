Россиян предупредили об изменении длительности времен года из-за потепления

Глобальное потепление может внести существенные изменения в климат России. Жителей страны предупреждают об новых длительностях времен года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, теперь в России заметно уменьшится зима. В ближайшие годы количество дней со среднесуточной температурой ниже нулевой отметки станет меньше.

Таким образом, в Москве зима наступает на 7-10 дней позже привычного распорядка. Что касается весны, то она приходит раньше на целых 5-7 дней по сравнению с прошлым веком.

«Осень и весна — эти сезоны будут всегда. Понятно, что и зима, и лето будут, но продолжительность теплого и холодного периода меняется и будет меняться», – заявил Роман Вильфанд.

Кроме этого, специалист отметил, что глобальное потепление движется с быстрой скоростью. В России температура в январе стала выше на 2 градуса за последние 30 лет. Такого никогда не было в истории, по словам Вильфанда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гидрометцентре рассказали о январской погоде в России.