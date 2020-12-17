В США препарат от Covid-19 вызвал сильную аллергию у женщины через 10 минут

В США препарат от Covid-19 вызвал сильную аллергию у женщины через 10 минут
Американская вакцина имеет противопоказания для аллергиков. Фото: pixabay

Сильная аллергическая реакция проявилась у медработницы из штата Аляска через 10 минут после принятия вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Женщину госпитализировали.

Об этом сообщили в газете The New York Times со ссылкой на сотрудника клиники, в которой проходила вакцинации специалистки. Отмечается, что сейчас она находится под присмотром врачей. У женщины стабильное состояние.

Кроме этого, представители препарата Pfizer заявили телекомпании CNN о том, что тщательно проверят случившееся. На данный момент у них нет подробной информации. Известно, что у медработницы нет склонности к аллергии.

Отметим, что схожие случаи с вакциной Pfizer случились на прошлой неделе в Великобритании. Людей склонных к аллергии предостерегли от принятия препарата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что штаб Джо Байдена готовится к публичной вакцинации политика от коронавируса.

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