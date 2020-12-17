Петербургские врачи назвали вторичную опасность для переболевших коронавирусом

Петербургские рассказали об опасности, которую несёт коронавирус для переболевших людей.

В частности, врачи отметили, что смертельная инфекция развивается у людей, которые перенесли коронавирус, сообщает «Доктор Питер». Эта вторичная инфекция возникает из-за бактериального заражения, которое может возникнуть после терапевтических или хирургических манипуляций.

«Коронавирус сильно влияет на сопротивляемость организма, вызывая избыточный иммунный ответ. Из-за такого цитокинового шторма велика вероятность образования вторичных бактериальных инфекций, но ничего нового в этом явлении нет», — говорит главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По словам врачей, инфекция появляется в инкубационный период.

По последним данным, в Петербурге с начала пандемии зарегистрировано 185 780 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 105 665 пациентов, число смертельных исходов достигло 6 529.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ближайшее время в Северной столице планируют привить от COVID-19 110 тысяч горожан, находящихся в группе риска — врачей, педагогов, соцработников и силовиков.