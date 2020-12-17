Вирусолог объяснил устойчивость к коронавирусу у некоторых людей

Врачи признают, что коронавирус - очень страшная и пока недостаточно изученная болезнь, поэтому следить за здоровьем во время пандемии нужно особенно внимательно. Фото: pixabay

Врачи признают, что коронавирус - очень страшная и пока недостаточно изученная болезнь, поэтому следить за здоровьем во время пандемии нужно особенно внимательно. Фото: pixabay

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков рассказал, что есть порядка 10-15 % людей устойчивых к коронавирусу.

По его словам, от заражения их защищает Т-клеточный иммунитет, возникший после другого перенесенного вируса, сообщает URA.RU.

По словам специалиста, шансы заразиться меньше у тех, кто недавно перенес грипп. В крови переболевших много антивирусного белка интерферона, который защищает от нового заражения.

По последним данным, в Петербурге с начала пандемии зарегистрировано 185 780 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 105 665 пациентов, число смертельных исходов достигло 6 529.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ближайшее время в Северной столице планируют привить от COVID-19 110 тысяч горожан, находящихся в группе риска — врачей, педагогов, соцработников и силовиков.