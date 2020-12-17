В Петербурге на карантине остаются 1650 человек

В Петербурге на карантине остаются 1650 человек
На карантине находится 1650 человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 41035 человек.

На карантине находится 1650 человек. Из них 13 – в обсерваторе, 749 — на самоизоляции, 1243 человека – контактные, сообщили утром 17 декабря в администрации Петербурга.

Обработано 2214 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1124 петербургских волонтеров.

С начала пандемии в России выявлено 2 734 454 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 48 564 летальных исхода, выздоровело 2 176 100 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с каждым днем количество заболевших растет. Эпидемиологическая обстановка остается неблагополучной. В США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом.

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