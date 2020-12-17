Путин рассказал, когда Россия откроет границы

На ежегодной большой пресс-конференции президента Владимира Путина спросили, когда Россия возобновит авиасообщение с другими странами.

Сперва президент высказался о Петербурге, назвав его одной из лучших мировых столиц и подчеркнул, что город является магнитом для туристов. Также президент поздравил город на Неве с победой в международном конкурсе. Как отмечает политик, современный Петербург активно развивается, создаются новые городские среды, путепроводы, спортивные объекты.

Что касается границ, Путин отметил высокую заболеваемость по коронавирусу и высокий уровень загрузки стационаров. По его словам, авиасообщение возобновят, как только врачи позволят это сделать.

«Как только это станет возможным, мы конечно это сделаем», — добавил президент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент обещал разобраться с чиновником-хамом из Ленобласти.