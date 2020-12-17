Диетолог перечислил продукты, которыми нельзя закусывать шампанское

Диетолог перечислил продукты, которыми нельзя закусывать шампанское
Сыр отлично подойдет в качестве закуски. Фото: pixabay.com

Лучше всего в качестве закуски подходят нежирная рыба или птица, овощи, сыр и фрукты.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев заявил, что в качестве закуски к шампанскому подходят далеко не все продукты. Так, стоит отказаться от сливочного масла, маскарпоне, майонеза, которые плохо сочетаются с игристыми винами. Об этом сообщает NEWS.ru. Шампанское не стоит заедать сладостями и жирным мясом – это приведет к тяжести, тошноте, вздутию живота.

Жирным продуктам стоит предпочесть нежирную рыбу или птицу, овощи, сыр и фрукты. Они также подойдут для ужина, так как легко усваиваются и не ведут к набору веса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителей России призвали исключить шампанское из новогоднего меню. Алкоголь опасен и сам по себе, но в праздничную ночь, когда на столе большое количество калорийной еды, это может стать причиной нежелательных реакций организма.

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