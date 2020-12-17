Валерий Меладзе отказался от съемок в новогодних «голубых огоньках»

Звезды отечественного шоу-бизнеса не поддержали Меладзе и с радостью согласились участвовать в новогодних программах. Фото: Instagram/ @meladzevalerian

Звезды отечественного шоу-бизнеса не поддержали Меладзе и с радостью согласились участвовать в новогодних программах. Фото: Instagram/ @meladzevalerian

Известный певец Валерий Меладзе, негативно высказывавшийся о новогодних шоу в условиях кризиса, решил отказаться от участия в «голубых огоньках».

По мнению продюсера Иосифа Пригожина, Меладзе не призывал других артистов бойкотировать съемки. Кроме того, другие звезды охотно приняли приглашения поучаствовать в праздничных телевизионных шоу. Отличительной чертой съемок в 2020 году стала лишь необходимость предоставить отрицательные тесты на COVID-19.

Кроме того, всем участникам новогодних программ перед съемками измеряли температуру, рассказал Пригожин изданию Sobesednik.ru. Он также подтвердил, что Валерия Меладзе зрители действительно не увидят на экранах телевизоров в новогоднюю ночь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Меладзе после призыва к бойкотированию новогодних съемок попытался оправдаться, заявив, что он лишь пытался таким образом привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался шоу-бизнес из-за пандемии COVID-19.