Валерий Меладзе отказался от съемок в новогодних «голубых огоньках»

Валерий Меладзе отказался от съемок в новогодних &#171;голубых огоньках&#187;
Звезды отечественного шоу-бизнеса не поддержали Меладзе и с радостью согласились участвовать в новогодних программах. Фото: Instagram/ @meladzevalerian

Известный певец Валерий Меладзе, негативно высказывавшийся о новогодних шоу в условиях кризиса, решил отказаться от участия в «голубых огоньках».

По мнению продюсера Иосифа Пригожина, Меладзе не призывал других артистов бойкотировать съемки. Кроме того, другие звезды охотно приняли приглашения поучаствовать в праздничных телевизионных шоу. Отличительной чертой съемок в 2020 году стала лишь необходимость предоставить отрицательные тесты на COVID-19.

Кроме того, всем участникам новогодних программ перед съемками измеряли температуру, рассказал Пригожин изданию Sobesednik.ru. Он также подтвердил, что Валерия Меладзе зрители действительно не увидят на экранах телевизоров в новогоднюю ночь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Меладзе после призыва к бойкотированию новогодних съемок попытался оправдаться, заявив, что он лишь пытался таким образом привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался шоу-бизнес из-за пандемии COVID-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Валерий меладзе голубой огонек новогодние шоу Новый год шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Евросоюз на полгода продлил экономические санкции против России
Следить за безопасностью на водных объектах спасателям Петербурга помогают ...
Скандал с Дзюбой, невежливый чиновник и дистанционка: о чем спросили Путина
Мировая туристическая отрасль потеряла $935 миллиардов из-за пандемии COVID-19
Теннисистка Мария Шарапова объявила о помолвке с британским миллионером
В Петербурге подготовили 14 пунктов для вакцинации от COVID-19 первых пациентов
Валерий Меладзе отказался от съемок в новогодних «голубых огоньках»
В Минздраве рассказали о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19