В Милане зафиксировали самое сильное землетрясение за последние 500 лет

Последний раз землетрясение сопоставимой силы было зарегистрировано в Милане 26 ноября 1396 года. Фото: pixabay

Последний раз землетрясение сопоставимой силы было зарегистрировано в Милане 26 ноября 1396 года. Фото: pixabay

Вечером в четверг, 17 декабря, в Милане произошло самое сильное землетрясение за последние пять веков, магнитудой 3,9.

Подземные толчки зарегистрировали специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) в 18:59 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился всего лишь в 6 километрах от города на глубине 56 км, заявила представитель учреждения Лучия Лудзи.

Почувствовать толчки были ощутимыми — в некоторых зданиях на верхних этажах качались люстры и двигалась мебель, передает РИА Новости. К счастью, обошлось без жертв и разрушений. Землетрясение лишь замедлило движение автомобилей и железнодорожное сообщение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 36 километров от Грозного, столицы Чеченской республики, было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7. Подземные толчки ощущались даже на территории соседних регионов.