В Грабково вспыхнул дом на площади 94 «квадрата»

В ночь на 18 декабря в Киришском районе Ленобласти произошел пожар.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. В деревне Грабково в Глажевском сельском поселении загорелся частный дом на площади 94 кв. метров. Сообщение о пожаре поступило около 3:52 часов.

Справиться с огнем удалось к 5:10 утра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти спасатели тушили сразу два частных дома. Они справились с огнем за час, но спасти одного из жителей так и не успели. Возгорание случилось сегодня ночью, 16 декабря, в поселке Пудость.