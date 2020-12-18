В Петербурге на карантине находятся 1825 человек

В то же время, слово «карантин» стало встречаться в предложениях о работе в два раза реже по всей России. В Петербурге и области падение такого запроса составило 13%. Фото: pixabay

В то же время, слово «карантин» стало встречаться в предложениях о работе в два раза реже по всей России. В Петербурге и области падение такого запроса составило 13%. Фото: pixabay

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 40636 человек.

На карантине находится 1825 человек. Из них 10 – в обсерваторе, 749 — на самоизоляции, 1425 человек – контактные, сообщили утром 18 декабря в администрации Петербурга.

Обработано 1895 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 1126 петербургских волонтеров. С начала пандемии в России выявлено 2 762 668 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 49 151 летальный исход, выздоровело 2 202 540 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с каждым днем количество заболевших растет. Эпидемиологическая обстановка остается неблагополучной. В США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом.