В Петербурге подготовили меры поддержки для туротрасли

В Петербурге подготовили меры поддержки для туротрасли
Предложения внесены в Законодательном собрании поправкой ко второму чтению проекта закона Санкт-Петербурга "О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах". Фото: Pixabay

В Северной столице комитет по развитию туризма подготовил меры поддержки туротрасли в период пандемии коронавируса. Предложения внесены в Законодательном собрании.

Согласно данным комитета, в Петербурге предложили освободить от уплаты налогов на 2020 и 2021 годы гостиницы, санаторные организации и туристические компании. Кроме этого, данные предприятия на этот же срок освобождены от уплаты земельного налога.

Главное условие, это поддержание средней заработной платы для сотрудников. Сумма – 19 тыс. рублей.

Также туристические организации смогут рассчитывать на снижение арендной платы не менее чем в двукратном размере, а также освобождение от транспортного налога.

«В рамках беспрецедентной поддержки туристской отрасли Санкт-Петербурга общая сумма предоставленных налоговых льгот составит 3 660 млн рублей (3,66 млрд)», – говорится в сообщении комитета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге внесли изменения в закон о наливайках.

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