В Петербурге внесли изменения в закон о «наливайках»

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ, разрешающий продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах.

Как сообщают в Смольном, изменения в закон были внесены сегодня, 18 декабря. Теперь владельцы кафе смогут продавать алкогольную продукцию в «хрущевках» и панельных домах, если территория заведения больше 50 квадратных метров.

Что касается других домов, то в них бизнесмены смогут продавать спиртное в помещениях не менее 20 квадратных метров.

Отметим, что данное нововведение начнет действовать с 1 января 2020 года.

«Закон принят, чтобы минимизировать нарушения временных ограничений розничной продажи алкогольной продукции, а также обеспечить в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях безопасность и тишину в ночное время», – говорится в сообщении администрации Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, депутаты ЗакСа окончательно утвердили поправки к закону о «наливайках».