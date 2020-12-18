В Петербурге внесли изменения в закон о «наливайках»

В Петербурге внесли изменения в закон о «наливайках»
Депутаты одобрили очередной законопроект о "наливайках". Фото: Пресс-служба комитета по законодательству

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ, разрешающий продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах.

Как сообщают в Смольном, изменения в закон были внесены сегодня, 18 декабря. Теперь владельцы кафе смогут продавать алкогольную продукцию в «хрущевках» и панельных домах, если территория заведения больше 50 квадратных метров.

Что касается других домов, то в них бизнесмены смогут продавать спиртное в помещениях не менее 20 квадратных метров.

Отметим, что данное нововведение начнет действовать с 1 января 2020 года.

«Закон принят, чтобы минимизировать нарушения временных ограничений розничной продажи алкогольной продукции, а также обеспечить в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях безопасность и тишину в ночное время», – говорится в сообщении администрации Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, депутаты ЗакСа окончательно утвердили поправки к закону о «наливайках».

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