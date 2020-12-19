В Пулково 19 декабря задержали два рейса

В небо над Петербургом сегодня поднимутся все запланированные самолеты. Два рейса авиакомпании «РусЛайн» вылетят из Пулково с опозданием.

Об этом стало известно в субботу, 19 декабря. Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, задержат рейс до Тамбова. Пассажирам придется ждать вылета своего самолета лишний час: они должны были подняться в небо в 8:20 утра, но самолет взлетит лишь в 10:30. Также с опозданием пассажиры вылетят Иваново. Воздушное судно вылетит из Пулково 11:05, а не в 10:25.

Причины, по которым были задержаны рейсы, не указываются. Судя по электронному табло, других задержек сегодня не предвидится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиакомпания Lufthansa запускает рождественские рейсы из петербургского аэропорта Пулково. Пассажиры смогут улететь во Франкфурт-на-Майне.