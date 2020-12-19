В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 45 108 человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 45 108 человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на коронавирус. За минувшие сутки медики успели проверить 45 108 горожан.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, под наблюдением специалистов находится 1 807 человек. Из них 9 — в обсерваторе, 1 457 — контактные, 341 — на самоизоляции.

Также за сутки было обработано 2 228 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Северной столицы опровергли слухи о локдауне в городе перед Новым годом и назвали информацию вбросом.

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