В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 45 108 человек

Жители Северной столицы продолжают сдавать тесты на коронавирус. За минувшие сутки медики успели проверить 45 108 горожан.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, под наблюдением специалистов находится 1 807 человек. Из них 9 — в обсерваторе, 1 457 — контактные, 341 — на самоизоляции.

Также за сутки было обработано 2 228 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Северной столицы опровергли слухи о локдауне в городе перед Новым годом и назвали информацию вбросом.