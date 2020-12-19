Власти Петербурга опровергли слухи об ужесточении мер по COVID

Власти Петербурга опровергли слухи об ужесточении мер по COVID
Петербуржцев просят использовать индивидуальные средства защиты. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Власти Северной столицы опровергли слухи о локдауне в городе перед Новым годом и назвали информацию вбросом. Соответствующие данные распространились в сети на прошлой неделе.

По словам главы ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Андрея Ситова, местным властям известен источник фейковых новостей о якобы предстоящем ужесточении мер по Covid-19.

Он отметил в ходе еженедельного брифинга, посвященного борьбе с коронавирусом, что власти Петербурга пользуются рекомендациями Роспотребнадзора и врачей при принятии решений, а также знают распространителей фейков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге назвали условия для обязательной госпитализации с коронавирусом.

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