В мире коронавирус подхватили более 75,6 млн человек

На период пандемии лучше исключить контакт детей с пожилыми родственниками. Фото: pixabay.com

На период пандемии лучше исключить контакт детей с пожилыми родственниками. Фото: pixabay.com

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 75 млн 627 тыс. человек. Лидерами по числу инфицированных остаются США, Индия и Бразилия.

Об этом стало известно в субботу, 19 декабря. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, новая болезнь унесла жизни более 313 тыс. пациентов, которые сдали положительный тест на Covid-19.

Россия расположилась на четвертом месте. По данным оперативного штаба по борьбе с болезнью, в стране выявлено 2 млн 791 тыс. случаев коронавируса. Скончались 49 тыс. 762 зараженных.

Общее число летальных исходов в мире превышает 1 млн 674 тыс.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иммунолог рассказал о постковидном синдроме у переболевших.