Иммунолог рассказал о постковидном синдроме у переболевших

Иммунолог рассказал о постковидном синдроме у переболевших
Врач призвал не ставить себе диагнозы. Фото: pixabay

Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал о постковидном синдроме. По его словам, выздоровевшие пациенты могут продолжать испытывать недомогание.

Последствия коронавируса могут быть повышенная слабость, нарушения концентрации внимания, сна и памяти, депрессия, выраженные перепады настроения, проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательными системами.

«При тяжелом поражении легких может сохраниться и дыхательная недостаточность, боль в груди и в животе, нарушения со стороны пищеварения. Еще могут быть общие мышечные и головные боли», — сказал врач в эфире радио «Спутник».

В случае возникновения таких симптомов рекомендуется проконсультироваться с врачом.

По последним данным, в мире зарегистрировано 74 875 300 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 42 283 277 пациентов, число смертельных случаев достигло 1 660 132.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты проанализировали спрос на медицинский препарат «Арбидол» после того, как в Китае он был внесен в перечень лекарств для борьбы с коронавирусом.

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