Субботним утром улицы Петербурга свободны от пробок

Субботним утром улицы Петербурга свободны от пробок
Утренние пробки в Петербурге 19 декабря. Фото: Яндекс.Пробки

Сегодня утром на дорогах Петербурга почти нет пробок. Жители города спят после окончания трудовой недели.

Так, в субботу, 19 декабря, к 8:00 загруженность на дорогах города оценивается в один балл. Согласно данным «Яндекс.Карты», ситуация ухудшится на балл только к 10 часам утра.

Сейчас большинство улиц «окрашены» в зеленый цвет. Однако небольшие заторы наблюдаются на улице Савушкина, набережной Макарова, Адмиралтейской набережной, Большой Морской улице, Полтавской улице и Лиговском проспекте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в петербургском аэропорту задержали два самолета.

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