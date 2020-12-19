Сотрудников полиции уволят за «крышевание» торговца у Московского вокзала

Сотрудников полиции уволят за &#171;крышевание&#187; торговца у Московского вокзала
Предприниматель торговал у Московского вокзала. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Сотрудников линейного подразделения УТ МВД России по СЗФО поймали за «крышеванием» уличного предпринимателя-нелегала, который торговал у Московского вокзала.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, противоправную деятельность выявили сотрудники отдела собственной безопасности. Оказалось, что полицейские закрывали глаза на незаконные действия предпринимателя, торговавшего у ж/д вокзала.

Правоохранителей уже отстранили от должности. По результатам служебной проверки сотрудников уволят из органов внутренних дел. Причиной станет совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции.

Непосредственных руководителей полицейских-нарушителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге обвиняемого во взяточничестве замначальника полиции отправили под домашний арест.

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