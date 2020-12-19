Сотрудников полиции уволят за «крышевание» торговца у Московского вокзала

Сотрудников линейного подразделения УТ МВД России по СЗФО поймали за «крышеванием» уличного предпринимателя-нелегала, который торговал у Московского вокзала.
Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, противоправную деятельность выявили сотрудники отдела собственной безопасности. Оказалось, что полицейские закрывали глаза на незаконные действия предпринимателя, торговавшего у ж/д вокзала.
Правоохранителей уже отстранили от должности. По результатам служебной проверки сотрудников уволят из органов внутренних дел. Причиной станет совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции.
Непосредственных руководителей полицейских-нарушителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге обвиняемого во взяточничестве замначальника полиции отправили под домашний арест.