Сотрудников полиции уволят за «крышевание» торговца у Московского вокзала

Сотрудников линейного подразделения УТ МВД России по СЗФО поймали за «крышеванием» уличного предпринимателя-нелегала, который торговал у Московского вокзала.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, противоправную деятельность выявили сотрудники отдела собственной безопасности. Оказалось, что полицейские закрывали глаза на незаконные действия предпринимателя, торговавшего у ж/д вокзала.

Правоохранителей уже отстранили от должности. По результатам служебной проверки сотрудников уволят из органов внутренних дел. Причиной станет совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции.

Непосредственных руководителей полицейских-нарушителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Возбуждено уголовное дело.

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