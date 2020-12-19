В России за сутки выявили более 28 тысяч зараженных COVID

России за сутки медики выявили 28 209 новых случаев заражения коронавирусом. Болезнь унесла жизни еще 585 человек.
Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, побороть новый вирус удалось 26 109 человек.
Наибольший прирост заболевших произошел в Москве (6 459), следом идут Санкт-Петербурге (3 754) и Московская область (1 514). Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 819 429 случаев коронавируса.
Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки от коронавируса умерли 75 человек.