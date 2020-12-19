В России за сутки выявили более 28 тысяч зараженных COVID

В России за сутки выявили более 28 тысяч зараженных COVID
Граждан просят соблюдать противокоронавирусные меры. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

России за сутки медики выявили 28 209 новых случаев заражения коронавирусом. Болезнь унесла жизни еще 585 человек.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, побороть новый вирус удалось 26 109 человек.

Наибольший прирост заболевших произошел в Москве (6 459), следом идут Санкт-Петербурге (3 754) и Московская область (1 514). Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 819 429 случаев коронавируса.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки от коронавируса умерли 75 человек.

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