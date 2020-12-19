В Минздраве рассказали, сколько россиян планируется привить от коронавируса

Михаил Мурашко заявил, что вакцинацию от коронавируса пройдут 60% взрослого населения страны. Фото: Минздрав РФ

Михаил Мурашко заявил, что вакцинацию от коронавируса пройдут 60% взрослого населения страны. Фото: Минздрав РФ

Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что в планы властей входит вакцинация от коронавируса порядка 60% населения России.

Мурашко заявил в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1», что привить от коронавирусной инфекции планируется около 60% россиян. Отмечается, что речь идет о взрослом населении.

По словам главы Минздрава, в стране есть достаточно большие производственные мощности, способные покрыть потребность России в вакцине от коронавируса.

Напомним, вакцинация населения от COVID-19 началась во всех российских регионах. Первыми прививки получат педагоги, медики и социальные работники. Согласно планам, в декабре в регионы поставят 480 тыс. доз препарата.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам объяснили, как записаться на вакцинацию от коронавируса.