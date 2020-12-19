В Петербурге прикрыли еще девять баров, работающих по ночам

Смольный совместно с правоохранителями и представителями Роспотребнадзора провел очередной ночной рейд по заведениям Петербурга и выявил нарушителей коронавирусных ограничений.

Как сообщили в пресс-службе городского комитета по контролю за имуществом (ККИ) города, рейды проводились силами представителей Роспотребнадзора, ККИ, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Также к проверкам привлекли представителей Следственного комитета, Росгвардии, полиции и МЧС.

Представители органов власти наведались в ночные заведения в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Московском районах Петербурга.

За ночь была приостановлена работа девяти заведений, которые работали вопреки противоковидным правилам. Им грозит штраф. Также к административной ответственности привлекут примерно 180 посетителей баров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов поручил усилить рейды по общепиту в новогодние праздники.