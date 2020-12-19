Дрозденко проверил работу новой газовой автозаправки во Всеволожске

Дрозденко проверил работу новой газовой автозаправки во Всеволожске
Александр Дрозденко посетил новую газовую заправку во Всеволожске. Фото: областное правительство

Во Всеволожске открыли новую автомобильную газонаполнительную компрессионную станцию. Губернатор региона Александр Дрозденко проверил ее работу во время рабочего объезда Всеволожского района в субботу, 19 декабря.

Как сообщает Online47, мощность новой газовой автозаправки во Всеволожске достигает почти 10 млн м3 газа в год, а посты АГНКС могут одновременно обслуживать до шести автомобилей.

Глава региона узнал, как работает станция и двигатель на газу. Отмечается, что газ выгоден с экономической точки зрения: один кубометр стоит порядка 20 рублей, речь идет о трехкратной экономии.

Александр Дрозденко посетил новую газовую заправку во Всеволожске. Фото: областное правительство

В следующем году на территории Ленобласти будут работать уже семь таких автозаправок. В ближайшие несколько лет сеть АГНКС будет включать в себя порядка 30 заправочных станций.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Дрозденко торжественно открыл парк «Песчанка» во Всеволожске.

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