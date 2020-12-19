Александр Дрозденко торжественно открыл парк «Песчанка» во Всеволожске

Губернатор Ленинградской области побывал на торжественном открытии нового общественного пространства в городе Всеволожск.

Как сообщает Online47.ru, глава региона в субботу, 19 декабря, наведался во Всеволожский район в рамках рабочей поездки. В том числе он посетил новый парк «Песчанка» в райцентре.

В обновленном парке есть несколько зон как для детей, так и для взрослых. На площади 12,5 га появилось пространство для любителей спорта, в котором разместили бетонный скейт-парк, зону воркаута и столы для настольного тенниса.

Детская игровая зона включает в себя комплексы «Лабиринт 2» и «Лес», а также огромную песочницу. В зоне отдыха установили фуд-корты, шезлонги и скамейки.

Перед входом в парк Дрозденко уделил внимание правилам безопасности по коронавирусу и сменил защитную маску на новую. После он остановился у торговых палаток и встал в очередь за горячим кофе.

Дрозденко осмотрел и места общего пользования. Стоит отметить, что туалетные кабины в парке доступны и для маломобильных граждан.

Он также высоко оценил деревянную вымоченную лестницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Дрозденко оценил новое оборудование в амбулатории в Вартемягах.