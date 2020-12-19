Александр Дрозденко оценил новое оборудование в амбулатории в Вартемягах

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко побывал с рабочим визитом в амбулатории в деревне Вартемяги во Всеволожском районе.

Как сообщает Online47, глава региона оценил новое оборудование в подразделении Токсовской больницы, которое передали после ввода медучреждения в эксплуатацию. Новый флюорограф появился в рамках исполнения проекта капитального строительства.

Осмотрев кабинет флюорографии и новое оборудование, губернатор предположил, что пациентам с клаустрофобией будет страшно туда заходить. Но врачи заверили его, что еще ни один из пациентов не испугался прибора.

Дрозденко также поговорил с пациентами. Граждане отметили, что в амбулатории новое оборудование, хорошие условия и грамотные медики.

Одна из пациенток пожаловалась губернатору на неудобные кровати в стационаре Токсовской больницы. Дрозденко подошел к проблеме с кардинальным решением: «Кровати заменим, а старые сожжем».

Также в скором времени должны решить проблему нехватки врача УЗИ — аппаратура есть, а медик уволился. Губернатор отметил, что профессиональному врачу готовы выделить квартиру.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дрозденко поручил предоставить детям медиков путевки в оздоровительные лагеря.