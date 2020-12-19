В Петербурге потеплеет до +4 градусов

В воскресенье, 20 декабря, в Петербурге в воскресенье потеплеет.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в воскресенье в Петербурге ожидается облачная погода. Местами ожидается умеренный мокрый снег с дождем. Днем существенных осадков не ожидается.

Ночью и утром в Петербурге местами ожидается туман. Ветер будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха в ночное время суток составит от нуля до +2 градусов, а днем — от плюс 2 до +4 градусов. На дорогах возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть внимательнее, чтобы не попасть в ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.