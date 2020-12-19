В Москве скончались еще 77 пациентов с COVID-19

Еще 77 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями скончались в Москве. Об этом сообщили в субботу, 19 декабря, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, в столице число умерших достигло 10 394.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 819 429 случаев заражения, выздоровело 2 254 742 пациентов, умерло 50 347 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.