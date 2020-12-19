На церемонии открытия главной елки Украины вспыхнула гирлянда

На церемонии открытия главной елки Украины вспыхнула гирлянда
Произошло возгорание гирлянды на елке. Фото: Pixabay

Во время церемонии открытия главной елки Украины в Киеве загорелась гирлянда.

Подробности сообщила украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел во время проведения церемонии открытия новогодней елки на Софийской площади.

Зажгли пиротехнические огни, после этого произошло возгорание гирлянды на елке.

Спасатели быстро ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти спасатели тушили сразу два частных дома. Они справились с огнем за час, но спасти одного из жителей так и не успели.

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