Названо условие повторного заражения COVID-19

Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян рассказал, что повторное заражение коронавирусной инфекцией возможно, если есть проблемы с иммунитетом.

Он отметил, что у него нет убеждения в том, что повторное заражение происходит, но теоретически оно возможно, сообщает телеканал «Звезда»

«Это лица, у которых существуют или явные, или скрытые дефекты иммунной системы, так называемое иммунодефицитное состояние», — сказал академик.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 819 429 случаев заражения, выздоровело 2 254 742 пациентов, умерло 50 347 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.